Общество

Мошенники стали рассылать сообщения от имени главы Псковского района

Мошенники стали рассылать сообщения от имени главы Псковского района Натальи Федоровой. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Псковского района, коллеги, подписчики! К сожалению, мне стало известно, что некоторые из вас получили сообщения якобы от моего имени. Исходя из содержания этих якобы "моих" сообщений, определенные лица создали так называемые "аккаунты-клоны" в мессенджерах и соцсетях с целью выманивания средств. Не реагируйте на такого рода фейки! Перепроверяйте информацию! Со мной всегда можно связаться в соцсети "ВКонтакте"», - отметила она.

Наталья Федорова призвала не подаваться на уловки мошенников.