Общество

Пенсию по возрасту в 2024 году можно оформить за несколько часов

Большинство пенсий по старости отделение СФР по Псковской области сегодня назначает по одному заявлению на портале госуслуг – без дополнительных действий и подтверждающих документов со стороны самого человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Это стало возможным благодаря информационной системе Социального фонда, в которой учитываются ключевые сведения. Цифровые сервисы и инструменты позволяют существенно упростить процесс оформления пенсии для гражданина.

Выйти на пенсию в 2024 году могут женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для получения выплат им также понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Указанные требования по стажу, коэффициентам и возрасту относятся только к страховой пенсии по старости и не затрагивают другие страховые пенсии или пенсионные выплаты.

«В связи с достижением пенсионного возраста гражданина фонд проверяет соблюдение условий назначения страховой пенсии на основании сведений, которыми располагает, — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова. — В случае если индивидуальный лицевой счет гражданина содержит полные сведения о периодах его страхового стажа и (или) иной деятельности, фонд уведомляет человека о возможности подать через портал госуслуг заявление о назначении страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Электронный сервис автоматического назначения пенсии предварительно предложит гражданину ответить на несколько вопросов, которые позволят уточнить полноту сведений о пенсионных правах в индивидуальном лицевом счете и рассчитает размер его пенсии. В случае согласия гражданина пенсия назначается фондом автоматически и соответствующее уведомление о назначенной пенсии поступит заявителю в личный кабинет в течение 3-х часов. При этом выплата пенсии будет осуществлена согласно выбору гражданина: перечислена на банковский счет, который он укажет в заявлении или доставлена Почтой России».

Напомним, что в январе страховые пенсии были проиндексированы на 7,5%. После проведенного повышения выплаты неработающих пенсионеров стали больше в среднем на 1,6 тыс. рублей в месяц и составили 23,4 тысячи рублей.

Чтобы псковичи были в курсе того, как формируется их пенсия, Отделение фонда также периодически направляет гражданам уведомления о размере накопленных средств. Такие сведения раз в три года поступают в личный кабинет на портале госуслуг. Мужчинам они поступают, начиная с 45 лет, женщинам – начиная с 40 лет. Из уведомления можно узнать свой стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов. Выписка также показывает размер пенсии, рассчитанный по этим данным. Благодаря этой информации у жителей Псковской области есть возможность заранее оценить размер своей будущей пенсии и заодно проверить переданные работодателями сведения, на основе которых она рассчитывается.

Все вопросы, касающиеся назначения и выплаты пенсии, можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области по номеру телефона регионального контакт-центра: 8 800 200 00 98.