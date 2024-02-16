Общество

Психологи МЧС в Псковской области оказали помощь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом

Психологи ГУ МЧС России по Псковской области на текущей неделе выехали в Пустошкинский район для оказания помощи пострадавшим в ДТП со школьным автобусом на 379 километре ФАД Р-23 вблизи деревни Новгородка.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сотрудники ведомства провели совещание с представителями администрации Пустошкинского района, Пустошкинского центра образования, Центра социального обслуживания Пустошкинского района, Новосокольнической межрайонной больницы (Пустошкинский филиал). С целью информационно-просветительской поддержи родителей провели собрание с родителями пострадавших детей.

Специалисты оказали семейную групповую психокоррекционную и психотерапевтическую помощь, также провели индивидуальную психокоррекционную работу с детьми, пострадавшими в ДТП, родителей проинформировали об особенностях и профилактике течения стрессовых расстройств.

По итогам проделанной работы провели совещание с директором Пустошкинского центра образования и главой Пустошкинского района.

В обязанности специалистов-психологов МЧС России входит психологическое сопровождение аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях ЧС, работа с пострадавшими в ДТП, при происшествиях и пожарах.