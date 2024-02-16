Общество

Псковские кадровые специалисты провели профориентационные мероприятия на стенде Минтруда РФ

Специалисты комитета по труду и занятости Псковской области, Кадрового центра Пскова, Молодежного кадрового центра провели профориентационные мероприятия на стенде Министерства труда и социальной защиты РФ. Мероприятие состоялось в пятницу, 16 февраля, в рамках Дня кадровой политики для современного рынка труда Форума национальных достижений Международной выставки-форума «Россия». В нем принял участие министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Для гостей стенда представлены три вида активностей. Профориентационное тестирование призвано помочь с определением карьерной траектории, а гадание о профессии прошлого — рассказать о том, кем человек мог работать сотни и десятки лет назад. Также каждый желающий вытянул для себя персональное пожелание от Псковской области на будущее.

«Все эти практики направлены на молодежную профориентацию. Возможно, получив данные о своем тестировании, кто-то решит найти свое признание в Псковской области», — отметила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Яна Васюцкая.

Специалисты из Псковской области будут работать на площадке Министерства труда и социальной защиты РФ и 17 февраля.

На стенде Псковской области профильный комитет помимо профориентационных активностей представил результаты работы в области кадровой политики за прошлый год. Здесь воспроизводятся ролики об итогах модернизации центра занятости по Пскову и Псковскому району в рамках президентского нацпроекта «Демография», о проведении регионального этапа всероссийской ярмарки вакансий, а также молодежного кадрового форума «Найди себя в Псковской области».

Председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова и директор областного центра занятости населения Олеся Сергеева приняли участие в пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях в области занятости населения, а также в работе экспертных панелей.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.