Общество

Михаил Ведерников - о сотрудничестве с Витебской областью: Мы объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 16 февраля, по приглашению председателя Витебского облисполкома Александра Субботина принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дням Витебской области на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие прошло на площадке выставочно-торгового центра Республики Беларусь на ВДНХ (павильон № 18), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Наши регионы — добрые соседи уже тысячу лет, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Мы выросли в едином историко-культурном пространстве, воспитаны на общих примерах героизма, объединены одними ценностями, понимаем друг друга с полуслова. Мы вместе храним память о Великой Отечественной войне, Великой Победе и великом подвиге советского народа».

В последние годы развитию отношений между регионами придан новый серьезный импульс — это совместные проекты и ответы на вызовы современности. Основное внимание с обеих сторон уделяется укреплению экономических связей, импортозамещению, развитию культуры и туристического потенциала, транспортного сообщения, сфере ЖКХ и строительству.

Ранее регионы обменялись важными событийными мероприятиями — Витебск принял Дни Псковской области, а Псков — Дни Витебской области. Жители приграничных территорий получили возможность ближе познакомиться с промышленным, культурным и туристическим потенциалом друг друга. К примеру, более 30 тысяч жителей Витебска посетили Дни Псковской области, где проходили ярмарки, выставки, концерты, а главным событием стало водное мультимедийное шоу о княгине Ольге.

Михаил Ведерников заметил, что особое внимание в двусторонних отношениях уделяется молодежной политике — ни одно крупное мероприятие в этой сфере не проходит без витебских ребят. Не останавливается сотрудничество в сфере образования — это и совместные образовательные программы, участие белорусских студентов в «Летнем университете», реализация совместного проекта Союзного государства «Передовая инженерная школа» по развитию тяжелой промышленности через разработку уникального станка.

Связи выстраиваются и на муниципальном уровне — Псков и Витебск стали городами-побратимами, Псковский и Бешенковичский районы подписали соглашение о сотрудничестве. «Говорят, что соседей не выбирают, но Псковской области с соседом повезло. Он стал настоящим другом, надежным партнером, по сути — родным братом. С Витебской областью у нас большие совместные планы, много интересных проектов. Уверен, что мы их все осуществим и со всем справимся», — отметил в завершение Михаил Ведерников.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин представил технологические и производственные достижения Витебщины, отдельно подчеркнув тесное двухстороннее российско-белорусское взаимодействие. Например, около 70 российских и витебских предприятий связанны кооперационным сотрудничеством, осуществляют взаимные поставки сырья, материалов, комплектующих. Особое внимание Александр Субботин уделил совместным усилиям по сохранению героических страниц истории Великой Отечественной войны: «Сейчас, как никогда, мы понимаем, как важно не допустить, чтобы прервалась связь времени, иссякли героические традиции».

«Мы сможем решить все проблемные вопросы, если будем работать, объединив усилия, и оставаясь последовательными в реализации стратегических задач развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, между нашими регионами», — заключил председатель Витебского облисполкома.

Государственный секретарь Союзного Государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев назвал равноправное представление потенциала областей братского народа в рамках Международной выставки «Россия» особым знаком и символом единого будущего двух государств: «Сегодня в рамках Союзного государства мы отмечаем четверть века. На самом деле это столетия единой истории, диалога, результатов, совместного движения вперед и единой Победы в Великой Отечественной войне. Витебская область, те люди, которые отдавали свои жизни, проявляя героизм и мужество, доказали, что единое Отечество — самая великая ценность, которая у нас есть».

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой назвал Витебщину колыбелью Республики Беларусь, отметив, что по легенде Витебск, как и российский Псков, был основан княгиней Ольгой. Дмитрий Крутой рассказал о ведущих отраслях производства Витебской области, природных и культурных ресурсах региона и брендах, известных далеко за его пределами. Посол выразил уверенность, что выставка позволит еще больше расширить представления россиян о Витебской области и открыть Витебщину по-новому: «У нас очень много тесных исторических нитей, связывающих Витебскую область, нашу Республику с Российской Федерацией. Огромное число российских регионов дружит с Витебской областью, субъекты реализуют много совместных проектов. Мы это видим, чувствуем и гордимся этим».

Для гостей Витебщины сегодня выступали лучшие музыкальные и творческие коллективы. А представленные ролики и презентации рассказали о красотах, знаковых событийных мероприятиях и туристическом и торгово-экономическом потенциале Витебской земли.

В рамках официальной церемонии подписан целый ряд межмуниципальных соглашений о сотрудничестве. В том числе о приграничном взаимодействии договорилось руководство Печорского муниципального округа Псковской области и Докшицкого района Витебщины.