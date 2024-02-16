Общество

На выставке «Россия» наградили регионы за создание образовательной инфраструктуры

Благодарственные письма правительства РФ вручили на площадке Международной выставки-форума "Россия" 14 регионам за создание современной образовательной инфраструктуры.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили благодарственные письма правительства 14 регионам из 6 федеральных округов. Эти субъекты обеспечили высокий уровень реализации мероприятий национальных проектов и государственных программ по созданию современной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей доступность общего образования, пишет ТАСС.

Голикова отметила, что Московская область является одним из самых передовых регионов. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в выступлении на мероприятии подчеркнул, что система образования - это приоритет для властей, который отражается на качестве жизни населения региона. «У нас каждый год на 40 тыс. ребят больше приходит в школы. Наша задача - строить школы и наполнять их качественным содержанием. Особый акцент на учителей, Казалось бы, у нас 50 тыс. учителей - большое количество, которым мы очень дорожим, но мы активно ищем новых учителей. И 2 тыс. учителей в 2024 году наша задача привлечь», - сказал Воробьев.

В церемонии награждения также приняли участие представители регионов. Так, глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что одним из самых популярных мест в Махачкале является озеро Ак-Гель, на берегу которого установлен памятник русской учительнице. «Это символично для Дагестана, потому что и в довоенное время, и в 1940-1950-е годы огромное количество педагогов и, как мы сейчас говорим, наставников, приезжали в Дагестан для того, чтобы преподавать различные предметы, в том числе русский язык, не только в городах, но и в отдаленных горных населенных пунктах», - сказал он.

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, что с 2019 года в регионе было построено и реконструировано 39 школ, 43 детских сада. В Чечне, как и в Ингушетии, удалось в 2023 году окончательно решить вопрос трехсменного обучения. «Нам удалось за короткий срок ликвидировать трехсменный режим обучения. За прошлый год мы построили 27 школ более чем на 19 тыс. мест, в этом году достраиваем 11 школ на более чем 9 тыс. мест - для нас это большой результат с учетом демографического роста», - отметил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сказала, что еще пять лет назад в городе не хватало 100 школ и 200 детских садов: «В этом году у нас будет 100 новых школ за пять лет и 220 детских садов. <…> Но, чтобы эти 320 новых образовательных организаций начали работать, 15 тыс. дополнительных педагогов выйдут, и вышли уже, на рабочие места», - сказала она. А глава Башкирии Радий Хабиров передал Голиковой и Кравцову «слова благодарности от 519 тыс. школьников региона и 68 тыс. педагогических работников».

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.