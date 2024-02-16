Общество

Виртуальная реальность, роботы и новые школы — Псковская область презентует сферу образования на выставке «Россия»

День образования Форума национальных достижений, который проходит в воскресенье, 18 февраля, Псковская область на своем стенде Международной выставки-форума «Россия» рассказывает об изменениях, которые произошли в отрасли благодаря профильному национальному проекту, который реализуется по поручению президента.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, нацпроекты дали новый толчок обновлению образовательной инфраструктуры.

За годы реализации президентской программы в регионе построено 5 новых школ, 1 школа реконструирована. В настоящее время ведется строительство еще 8 учреждений, 4 из которых расположены в приграничных районах области. Капитально отремонтированы 44 школы и 82 спортивных зала.

Отдельный комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры посвящен сфере дополнительного образования. Так, в Псковской области построены и успешно функционируют 3 кванториума, в том числе 1 школьный, 3 центра цифрового образования «IT-куб» и 113 центров «Точка роста».

В 2024 году планируется открытие еще 7 Точек роста, ремонт не менее 10 спортивных залов и открытие свыше 400 новых мест дополнительного образования.

Подробнее о том, как изменилась инфраструктура сферы образования в Псковской области, на псковском стенде сегодня рассказывают представители профильного регионального комитета. Увидеть новые объекты можно с помощью виртуальной экскурсии и технологий дополненной реальности. Эту возможность для посетителей организовали псковские кванторианцы.

На площадке также проходят мастер-классы по каллиграфии.

Допобразование представлено на форуме презентацией проектов воспитанников великолукского технопарка «Кванториум» — на стенде можно познакомиться с разработками школьников в области робототехники, изучить их строение и попрактиковаться в управлении.

Кроме того, свои изделия в Москве сегодня демонстрируют воспитанники Великолукского молодежного театра моды «Абстракция», который открыт при школе № 5.

Гостей стенда сегодня встречает и Александр Пушкин. Он напоминает посетителям о том, что в этом году страна отмечает 225-летие со дня рождения великого поэта. В Псковской области пройдет целый комплекс мероприятий, в том числе с участием школьников.

В деловой программе форума принимает участие врио председателя по образованию Псковской области Андрей Ермаков. В ходе пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» представители Минпросвещения вместе с коллегами из разных регионов обсудили президентские программы строительства и капитального ремонта образовательных объектов, развитие системы воспитания и преемственности воспитательных программ всех уровней образования, нововведения в образовательном процессе, достижения системы среднего профессионального образования (СПО) в подготовке квалифицированных кадров для промышленности и экономики, поддержку педагогического сообщества.