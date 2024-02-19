Общество

Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе

Повара, официанты, горничные, консьержи и техники заботятся о том, чтобы гости отдохнули без хлопот и забот. По закону сотрудники имеют право и на свою безопасность на работе. Чтобы исключить у работников общепита и гостиничного бизнеса травмы, падения, удары электрическим током или ожоги, в Минтруде разработали проект приказа с правилами охраны труда.

Новые правила охраны труда будут действовать в гостиницах, отелях, домах отдыха, пансионатах, апарт-отелях, хостелах, на турбазах, в ресторанах, барах, кафе, столовых, буфетах и кофейнях. Выполнять нормы придется даже отделам кулинарии магазинов. Требования обязательны для работодателей. На основе этих правил компании разработают свои инструкции по охране труда для своих сотрудников.

По документу, горничным перед уборкой необходимо проверить состояние полов: осколки стекла нужно убирать, соблюдая меры безопасности. А чтобы не порезать руки, нельзя уплотнять мусор в урне рукой. Розетки и электроприборы под напряжением запретят протирать влажной ветошью. А если нужно вытереть пыль со стен, потолков и окон, необходимо использовать исправную, испытанную лестницу-стремянку с противоскользящими устройствами. Второму сотруднику придется подстраховывать коллегу. Кабель электропылесоса горничным рекомендуют не натягивать, не перекручивать и не перегибать. Вставать на него тоже нельзя. Кафель в санузле тоже нужно мыть безопасно, поэтому вставать на край ванны запретили. На территории отеля убирать мусор будут по направлению ветра, чтобы пыль не попала в глаза. А грабли, скребки, лопаты и другие инструменты положат заостренной частью вниз.

Отдельные правила предусмотрены для сотрудников прачечных, химчисток, а также для работников оздоровительных центров и салонов красоты при гостиницах. Так, во время работы парикмахерам и косметологам придется снять браслеты, часы и кольца. В карманах нельзя держать острые, хрупкие и бьющиеся предметы: флаконы, пилочки, кусачки. А ножницы следует хранить в чехле и передавать их другому работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Стричь электрической бритвой мокрые волосы клиента тоже запрещено, пишет «Парламентская газета».

Все, что сотни лет повара передавали ученикам изустно, теперь записано пером. Работникам общепита нужно вскрывать банки не кухонным, а консервным ножом: это защитит от порезов. Котлы и баки для приготовления пищи необходимо заполнять водой не более чем на три четверти, а нести емкость с горячей жидкостью нужно в прихватках из плотной мягкой ткани. Крышки горячей посуды следует брать полотенцем и открывать от себя, чтобы не обжечься паром. Правила регламентируют и безопасную работу с электрофритюрницей, микроволновкой, фаршемешалкой, тестомесильной машиной или хлеборезкой.

Охрана труда — важная тема, но не всегда простая, сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Если регламентация избыточна, постоянный контроль и штрафы приводят к тому, что у предпринимателей не остается времени для развития собственного бизнеса и необходимого сервиса: они должны постоянно за чем-то следить.

В работе гостиничного бизнеса и общепита есть масса своих нюансов, которые требуют выполнения определенных правил, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Часто труд связан с опасностью, например, у сотрудников общепита это работа с горячими поверхностями. Поэтому и нормы охраны труда выше, чем у тех же офисных сотрудников.

Подобные правила нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье работающего человека. А это невозможно без ответственности двух сторон — и работодателя, и сотрудника. Компании, которые не заботятся о безопасности работников, могут столкнуться с существенными штрафами, объяснила Светлана Бессараб. Кроме того, таким работодателям откажут в государственных преференциях, которые предусмотрены для добросовестных участников программ. Например, штрафы не позволят вернуть часть средств, уплаченных за счет страховых взносов.

Ответственность для компаний предусмотрена не только административная. Лица, допустившие существенные нарушения, могут получить и реальный уголовный срок, напомнила депутат. Например, если нарушения в охране труда повлекли за собой несчастный случай с летальным исходом.

Работники тоже имеют не только права, но и обязанности. Выполнение инструкции по охране труда — это именно обязанность сотрудника, а не акт его доброй воли, напомнила Бессараб: «Если работник нарушил правила, он тоже несет ответственность. Если несчастный случай произошел из-за его виновных действий, человек даже с учетом потери здоровья может остаться без выплат».