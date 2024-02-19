Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
гастропаб «Пабло»
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 19.02.2024 07:190 Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели 19.02.2024 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 19.02.2024 11:450 Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе 19.02.2024 11:210 Свободный доступ к трем рекам и озеру требуют открыть для жителей Гдовского района 19.02.2024 11:150 Более 10 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 19.02.2024 10:470 Более 300 волонтеров готовы проводить голосование за объекты благоустройства в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе

19.02.2024 11:45|ПсковКомментариев: 0

Повара, официанты, горничные, консьержи и техники заботятся о том, чтобы гости отдохнули без хлопот и забот. По закону сотрудники имеют право и на свою безопасность на работе. Чтобы исключить у работников общепита и гостиничного бизнеса травмы, падения, удары электрическим током или ожоги, в Минтруде разработали проект приказа с правилами охраны труда. 

Новые правила охраны труда будут действовать в гостиницах, отелях, домах отдыха, пансионатах, апарт-отелях, хостелах, на турбазах, в ресторанах, барах, кафе, столовых, буфетах и кофейнях. Выполнять нормы придется даже отделам кулинарии магазинов. Требования обязательны для работодателей. На основе этих правил компании разработают свои инструкции по охране труда для своих сотрудников.

По документу, горничным перед уборкой необходимо проверить состояние полов: осколки стекла нужно убирать, соблюдая меры безопасности. А чтобы не порезать руки, нельзя уплотнять мусор в урне рукой. Розетки и электроприборы под напряжением запретят протирать влажной ветошью. А если нужно вытереть пыль со стен, потолков и окон, необходимо использовать исправную, испытанную лестницу-стремянку с противоскользящими устройствами. Второму сотруднику придется подстраховывать коллегу. Кабель электропылесоса горничным рекомендуют не натягивать, не перекручивать и не перегибать. Вставать на него тоже нельзя. Кафель в санузле тоже нужно мыть безопасно, поэтому вставать на край ванны запретили. На территории отеля убирать мусор будут по направлению ветра, чтобы пыль не попала в глаза. А грабли, скребки, лопаты и другие инструменты положат заостренной частью вниз.

Отдельные правила предусмотрены для сотрудников прачечных, химчисток, а также для работников оздоровительных центров и салонов красоты при гостиницах. Так, во время работы парикмахерам и косметологам придется снять браслеты, часы и кольца. В карманах нельзя держать острые, хрупкие и бьющиеся предметы: флаконы, пилочки, кусачки. А ножницы следует хранить в чехле и передавать их другому работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Стричь электрической бритвой мокрые волосы клиента тоже запрещено, пишет «Парламентская газета»

Все, что сотни лет повара передавали ученикам изустно, теперь записано пером. Работникам общепита нужно вскрывать банки не кухонным, а консервным ножом: это защитит от порезов. Котлы и баки для приготовления пищи необходимо заполнять водой не более чем на три четверти, а нести емкость с горячей жидкостью нужно в прихватках из плотной мягкой ткани. Крышки горячей посуды следует брать полотенцем и открывать от себя, чтобы не обжечься паром. Правила регламентируют и безопасную работу с электрофритюрницей, микроволновкой, фаршемешалкой, тестомесильной машиной или хлеборезкой.

Охрана труда — важная тема, но не всегда простая, сказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Если регламентация избыточна, постоянный контроль и штрафы приводят к тому, что у предпринимателей не остается времени для развития собственного бизнеса и необходимого сервиса: они должны постоянно за чем-то следить.

В работе гостиничного бизнеса и общепита есть масса своих нюансов, которые требуют выполнения определенных правил, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Часто труд связан с опасностью, например, у сотрудников общепита это работа с горячими поверхностями. Поэтому и нормы охраны труда выше, чем у тех же офисных сотрудников.

Подобные правила нужны, чтобы сохранить жизнь и здоровье работающего человека. А это невозможно без ответственности двух сторон — и работодателя, и сотрудника. Компании, которые не заботятся о безопасности работников, могут столкнуться с существенными штрафами, объяснила Светлана Бессараб. Кроме того, таким работодателям откажут в государственных преференциях, которые предусмотрены для добросовестных участников программ. Например, штрафы не позволят вернуть часть средств, уплаченных за счет страховых взносов.

Ответственность для компаний предусмотрена не только административная. Лица, допустившие существенные нарушения, могут получить и реальный уголовный срок, напомнила депутат. Например, если нарушения в охране труда повлекли за собой несчастный случай с летальным исходом.

Работники тоже имеют не только права, но и обязанности. Выполнение инструкции по охране труда — это именно обязанность сотрудника, а не акт его доброй воли, напомнила Бессараб: «Если работник нарушил правила, он тоже несет ответственность. Если несчастный случай произошел из-за его виновных действий, человек даже с учетом потери здоровья может остаться без выплат».

Теги: #работа #охрана труда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 443 человека
19.02.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 19.02.2024, 12:000 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 февраля 19.02.2024, 11:550 Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге 19.02.2024, 11:450 Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе
19.02.2024, 11:360 Вейп и наушники похитили у опочанина под угрозой топора 19.02.2024, 11:311 Инфляция в январе в Псковской области почти приблизилась к 7% 19.02.2024, 11:250 Псковский Сретенский бал приглашает будущих участников на репетиции 19.02.2024, 11:210 Свободный доступ к трем рекам и озеру требуют открыть для жителей Гдовского района
19.02.2024, 11:150 Более 10 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 19.02.2024, 11:131 Аты-баты, вы идете на дебаты? 19.02.2024, 11:040 «Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову 19.02.2024, 11:040 Двоих мужчин и женщину в Великих Луках задержали за грабеж
19.02.2024, 10:570 Мужчина погиб при пожаре в Дно 19.02.2024, 10:531 Не дать истории умереть: кто спасет Анастасиевскую часовню в Пскове 19.02.2024, 10:470 Более 300 волонтеров готовы проводить голосование за объекты благоустройства в Псковской области 19.02.2024, 10:320 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть I
19.02.2024, 10:180 Стоимость полиса ОСАГО компенсировали 104 псковичам в 2023 году 19.02.2024, 10:010 С биркой за шкиркой 19.02.2024, 09:480 Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Пскове 19.02.2024, 09:390 36% псковичей считают 23 февраля праздником всех мужчин — опрос
19.02.2024, 09:300 «Пабло»: псковский гастропаб с мексиканской перчинкой отмечает первый день рождения 19.02.2024, 09:150 Число приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов России в 2023 году 19.02.2024, 09:000 В день орнитолога в «Михайловском» рассказали о редких птицах в мемориальных усадьбах 19.02.2024, 08:471 Псков занял 71 место в рейтинге городов России по строительству квартир
19.02.2024, 08:350 Псковичей стали чаще приглашать на работу за границу — аналитики 19.02.2024, 08:232 Латвия отгрузила России виски на рекордную сумму 19.02.2024, 08:111 Приставы взыщут с россиян 3,3 трлн рублей в пользу банков 19.02.2024, 07:560 Короткая рабочая неделя началась у россиян
19.02.2024, 07:350 В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации с ветпрепаратами и вакцинами 19.02.2024, 07:190 Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели 19.02.2024, 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 18.02.2024, 22:000 Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания
18.02.2024, 21:390 В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки 18.02.2024, 21:210 Нетрезвого водителя ВАЗ задержали в Себежском районе 18.02.2024, 21:002 Россиян предупредили об опасности растворимого кофе 18.02.2024, 20:390 В Госдуме рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемое авто
18.02.2024, 20:230 Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове 18.02.2024, 20:200 Аналитики ожидают снижения цен на российском рынке вторичного жилья 18.02.2024, 20:000 Два автомобиля столкнулись на выезде из Пскова. ФОТО 18.02.2024, 19:400 Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове
18.02.2024, 19:200 Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построили в России с 2019 года 18.02.2024, 19:050 Псковичи лишились более двух миллионов рублей в результате действий мошенников 18.02.2024, 18:420 Посольство России сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке 18.02.2024, 18:200 Пешеход пострадал в ДТП в Островском районе
18.02.2024, 18:001 Газификация Пскова началась ровно 65 лет назад 18.02.2024, 17:451 Эксперт по недвижимости перечислила популярные обманные схемы риелторов 18.02.2024, 17:220 Россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве 18.02.2024, 17:050 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
18.02.2024, 16:440 Сбой в работе Telegram вызван проблемой во внутренней инфраструктуре сервиса 18.02.2024, 16:220 Виртуальная реальность, роботы и новые школы — Псковская область презентует сферу образования на выставке «Россия» 18.02.2024, 16:000 Эксперт рассказал о способах защиты от кредитов при воровстве данных 18.02.2024, 15:370 Ключница «Средневековый Псков» появилась в ассортименте сувениров из псковского музея
18.02.2024, 15:161 Псковичка фиктивно зарегистрировала иностранца 18.02.2024, 14:530 Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram 18.02.2024, 14:280 На выставке «Россия» наградили регионы за создание образовательной инфраструктуры 18.02.2024, 14:050 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Инженерной и Юности в Пскове
18.02.2024, 13:430 Губернатор поздравил жителей Плюсского района с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков 18.02.2024, 13:200 Выпускные в российских школах в этом году пройдут с 28 по 29 июня 18.02.2024, 12:570 В Центробанке не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию 18.02.2024, 12:350 Псковичка украла продукты из магазина на Рижском проспекте
18.02.2024, 12:120 Госсистема оценки качества образования заработает в России с 1 сентября 18.02.2024, 12:000 В Пскове женщины чаще всего ассоциируют идеальный выходной с прогулками на свежем воздухе 18.02.2024, 11:400 Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче 18.02.2024, 11:201 Михаил Ведерников поздравил студенческие отряды с 65-летием движения
18.02.2024, 10:540 Два светофора вышли из строя на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 18.02.2024, 10:300 Открылись продажи билетов по новому расписанию авиарейса «Псков – Москва» 18.02.2024, 10:050 Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США 18.02.2024, 09:420 Короткая рабочая неделя ожидает россиян
18.02.2024, 09:220 Юрист объяснил, как работодатели могут следить за сотрудниками 18.02.2024, 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 17.02.2024, 22:000 Специалисты предупредили об опасности перегрузки бытовой розетки 17.02.2024, 21:401 Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах
17.02.2024, 21:200 Добровольная народная дружина «Острович» отмечает десятилетие со дня основания 17.02.2024, 21:000 Что нельзя делать при близорукости, рассказала офтальмолог 17.02.2024, 20:401 Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 17.02.2024, 20:201 Псковским школьникам рассказали, как обезопасить себя от преступных посягательств
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru