Общество

Псковских курсантов призвали тщательнее готовиться к итоговой аттестации

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и его заместители Ольга Михайлова и Вадим Ильин провели встречу с курсантами 4 курса, на которой обратили особое внимание учащихся на необходимость тщательной подготовки к предстоящей государственной итоговой аттестации и защите выпускных квалификационных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

На встрече с курсантами выпускного курса речь шла не только о важности успешного освоения ими основной образовательной программы с демонстрацией своих знаний сначала на комплексных учениях «Итог – 2024», а затем на государственных экзаменах и защите выпускных квалификационных работ, но и о соблюдении обучающимися служебной дисциплины, без которой невозможна служба в уголовно-исполнительной системе.

Руководитель образовательной организации пожелал курсантам 4 курса успешного окончания Псковского филиала Университета ФСИН России и обсудил с ними место проведения торжественного мероприятия, посвященного предстоящему окончанию вуза. Большинством голосов было принято решение, что церемония торжественного вручения дипломов о высшем образовании должна состояться у памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе в Псковском районе.