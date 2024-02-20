Общество

Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав задержанных в ИВС в Опочке

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совершил рабочий визит в Опочецкий район, где проверил работу изолятора временного содержания в полиции. В ходе проверки были проконтролированы обоснованность нахождения в ИВС восьми лиц, совершивших административные правонарушения в Псковской области, а также условия их содержания и наличие паспортов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

В ходе обхода камерных помещений псковский омбудсмен наедине пообщался с каждым из задержанных, разъяснил им права и обязанности лиц, задержанных или отбывающих наказания за совершения административных правонарушений, ответил на вопросы, а также поинтересовался условиями содержания: частотой прогулок, получением свиданий с родственниками, качеством питания, возможностью читать книги и газеты, чистотой постельного белья и сроками его смены, сохранностью вещей, денежных средств и мобильных телефонов, отобранных при помещении в ИВС сотрудниками полиции.

Как показала проверка, жители Псковской области отбывают наказание за совершение административных правонарушений, в том числе за злостное уклонение от административного надзора, неоплату штрафов. В ИВС находятся также и четыре гражданина Индии, которые пытались пересечь границу с Латвией в поисках «лучшей жизни в Евросоюзе», но благодаря действиям российских пограничников их задержали. Все они прибыли в Россию воздушным транспортом в аэропорт Шереметьево в Москве, а потом добирались в Псковскую область. Псковский омбудсмен отметил, что общение пришлось вести на английском языке, другим языком граждане Индии не владели, жалоб на условия содержания и питания у них нет. Но, по словам многих задержанных индийских граждан, им «очень хочется поскорее вернуться домой».

По итогам проверки уполномоченный по правам человека в Псковской области отметил, что жалоб к нему не поступило, условия питания и содержания соответствуют нормативным требованиям, в том числе и международным, за исключением курения лицами, отбывающими наказание, в камерных помещениях. Это не допускается федеральными нормативными актами. Тем более, право на курение не является фундаментальным правом человека и гражданина, оно не гарантируется и не защищается как международным, так и российскими нормами права.

«При этом большинство государств проводит политику ограничения курения в целях защиты здоровья населения, в том числе заключенных и служащих, обеспечивающих охрану мест принудительного содержания граждан», - особо подчеркнул Дмитрий Шахов.

Например, в соседней Эстонии курение в тюрьмах запрещено для всех: как для заключенных, так и для персонала тюремного заведения. В России, как отметил псковский омбудсмен, курить можно только при совершении прогулок, чтобы не нарушать права некурящих, находящихся вместе с курящими в одном помещении. Аналогичные рекомендации органам полиции были направлены уполномоченным по правам человека в Псковской области ещё в 2019 году.