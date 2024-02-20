Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
гастропаб «Пабло»
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 20.02.2024 15:481 Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений 20.02.2024 18:450 Псковичей приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования» 20.02.2024 18:150 Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав задержанных в ИВС в Опочке 20.02.2024 18:000 Сотрудники Псковского облсовпрофа станут тренерами по оказанию первой помощи 20.02.2024 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 февраля 20.02.2024 17:331 СОБЫТИЕ. Пресс-завтрак Сбера
 
 
 
Самое популярное 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 18.02.2024 09:000 Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав задержанных в ИВС в Опочке

20.02.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совершил рабочий визит в Опочецкий район, где проверил работу изолятора временного содержания в полиции. В ходе проверки были проконтролированы обоснованность нахождения в ИВС восьми лиц, совершивших административные правонарушения в Псковской области, а также условия их содержания и наличие паспортов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

В ходе обхода камерных помещений псковский омбудсмен наедине пообщался с каждым из задержанных, разъяснил им права и обязанности лиц, задержанных или отбывающих наказания за совершения административных правонарушений, ответил на вопросы, а также поинтересовался условиями содержания: частотой прогулок, получением свиданий с родственниками, качеством питания, возможностью читать книги и газеты, чистотой постельного белья и сроками его смены, сохранностью вещей, денежных средств и мобильных телефонов, отобранных при помещении в ИВС сотрудниками полиции.

Как показала проверка, жители Псковской области отбывают наказание за совершение административных правонарушений, в том числе за злостное уклонение от административного надзора, неоплату штрафов. В ИВС находятся также и четыре гражданина Индии, которые пытались пересечь границу с Латвией в поисках «лучшей жизни в Евросоюзе», но благодаря действиям российских пограничников их задержали.  Все они прибыли в Россию воздушным транспортом в аэропорт Шереметьево в Москве, а потом добирались в Псковскую область. Псковский омбудсмен отметил, что общение пришлось вести на английском языке, другим языком граждане Индии не владели, жалоб на условия содержания и питания у них нет. Но, по словам многих задержанных индийских граждан, им «очень хочется поскорее вернуться домой».

По итогам проверки уполномоченный по правам человека в Псковской области отметил, что жалоб к нему не поступило, условия питания и содержания соответствуют нормативным требованиям, в том числе и международным, за исключением курения лицами, отбывающими наказание, в камерных помещениях. Это не допускается федеральными нормативными актами. Тем более, право на курение не является фундаментальным правом человека и гражданина, оно не гарантируется и не защищается как международным, так и российскими нормами права.

«При этом большинство государств проводит политику ограничения курения в целях защиты здоровья населения, в том числе заключенных и служащих, обеспечивающих охрану мест принудительного содержания граждан», - особо подчеркнул Дмитрий Шахов.

Например, в соседней Эстонии курение в тюрьмах запрещено для всех: как для заключенных, так и для персонала тюремного заведения. В России, как отметил псковский омбудсмен, курить можно только при совершении прогулок, чтобы не нарушать права некурящих, находящихся вместе с курящими в одном помещении. Аналогичные рекомендации органам полиции были направлены уполномоченным по правам человека в Псковской области ещё в 2019 году.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #Опочка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужны ли предвыборные дебаты?
В опросе приняло участие 58 человек
20.02.2024, 18:450 Псковичей приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования» 20.02.2024, 18:320 «Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального*. ВИДЕО 20.02.2024, 18:270 Льготу по транспортному налогу за 2023 год предоставят молодым псковичкам с первенцем 20.02.2024, 18:170 «Гонки по вертикали»: 2 года СВО, выборы президента и смерть Навального*
20.02.2024, 18:150 Псковский омбудсмен проверил соблюдение прав задержанных в ИВС в Опочке 20.02.2024, 18:030 Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили на выставке «Россия» 20.02.2024, 18:000 Сотрудники Псковского облсовпрофа станут тренерами по оказанию первой помощи 20.02.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 февраля
20.02.2024, 17:450 Фестиваль зимнего автоспорта пройдет в «Лукоморье»   20.02.2024, 17:400 Спортсмены псковского «Мастера» завоевали медали турнира по кикбоксингу в Петербурге 20.02.2024, 17:331 СОБЫТИЕ. Пресс-завтрак Сбера 20.02.2024, 17:320 «Урок мужества» прошел в вечерней школе №1 в Пскове
20.02.2024, 17:231 Госдума приняла в первом чтении проект о запрете педофилам заходить в школы и детсады 20.02.2024, 17:210 Около 20 тысяч псковских школьников ежемесячно участвуют в мероприятиях по цифровой грамотности 20.02.2024, 17:191 Тысячи отремонтированных и построенных школ: «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ 20.02.2024, 17:120 Спортсменка Псковского филиала университета ФСИН России победила на региональных соревнованиях по лыжным гонкам
20.02.2024, 17:090 «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra? ВИДЕО 20.02.2024, 17:080 Полномочия Ильи Зиновьева в Псковском городском суде прекратятся 5 марта 20.02.2024, 16:510 Молодёжный конкурс рекламы профессий стартовал в Псковской области    20.02.2024, 16:471 Депутат Псковской гордумы рассказал жителям округа о преимуществах создания советов МКД
20.02.2024, 16:342 Кирпичи падают со здания в Печорах. ФОТО 20.02.2024, 16:300 Случайное убийство в Красногородске обернулось для 21-летнего мужчины шестью годами колонии 20.02.2024, 16:270 Псковичи смогут оформить eSIM МТС с красивым номером в Telegram 20.02.2024, 16:200 Псковская область вышла в финал премии Russian Travel Awards 
20.02.2024, 16:131 Авиамаршрут Казань – Псков не планируют возобновлять из-за низкого спроса 20.02.2024, 16:051 «Дневной дозор»: Что дают предвыборные дебаты на ТВ и радио? 20.02.2024, 16:040 «Беседка»: О секретах незабываемого мероприятия. ВИДЕО 20.02.2024, 16:002 Сбер зафиксировал прирост общего портфеля средств псковичей в 2023 году
20.02.2024, 15:481 Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю наблюдений 20.02.2024, 15:320 Реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова откроют в Нижнем Новгороде 20.02.2024, 15:206 Ирина Иванова: Ларьки в Пскове дорабатывают свой срок 20.02.2024, 15:091 Псковское отделение Сбера открывает офисы нового формата
20.02.2024, 15:040 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из магазина в Пскове 20.02.2024, 14:550 Концерт в поддержку участников СВО состоится в Пскове 22 февраля 20.02.2024, 14:463 Ирина Иванова: В градостроительный совет входят люди с разными точками зрения 20.02.2024, 14:372 Ольга Перог: Сделать из свадьбы «конфетку» реально даже за месяц
20.02.2024, 14:350 Сбер вычисляет жертв мошенников в Псковской области при помощи искусственного интеллекта 20.02.2024, 14:220 Более тысячи школ отремонтируют в 2024 году за счет федеральных средств 20.02.2024, 14:112 Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме первое чтение 20.02.2024, 14:091 Заправку для электромобилей напротив Псковского драмтеатра хотят заменить
20.02.2024, 13:580 Сбер в Псковской области в 2023 году нарастил выдачу ипотеки на 30% 20.02.2024, 13:490 Житель Дно отделался исправительными работами за хранение наркотиков 20.02.2024, 13:420 Идет поиск нового директора предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» 20.02.2024, 13:311 До +3 градусов прогнозируют в Псковской области 21 февраля
20.02.2024, 13:271 Ирина Иванова: Власть делает все, чтобы не создать новые долгострои 20.02.2024, 13:210 Налоговые поступления в Псковской области за прошлый год выросли более чем на 20% 20.02.2024, 13:101 МегаФон поможет Минцифры бороться с утечками персональных данных и фишингом 20.02.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?
20.02.2024, 12:551 Игорь Сопов: Внедрение ДЭГ необходимо для развития избирательной системы России 20.02.2024, 12:370 Первый пилот прислал заявку на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках 20.02.2024, 12:210 Освещение появится на баскетбольно-волейбольной площадке в Кунье  20.02.2024, 12:100 Оркестр Мариинского театра выступит на 50-м Фестивале русской музыки в Пскове
20.02.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секретах незабываемого мероприятия 20.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 февраля 20.02.2024, 11:534 Гельдтову баню в Пскове откроют весной 20.02.2024, 11:500 Гастроли Ереванского русского драмтеатра пройдут в Пскове
20.02.2024, 11:390 Более 50 тысяч заявлений на ДЭГ подали избиратели в Псковской области 20.02.2024, 11:260 Только каждая пятая квартира в России покупается без ипотеки - исследование 20.02.2024, 11:210 Круглый стол по вопросам проведения ДЭГ организовала ЦИК России 20.02.2024, 11:160 Психически больную петербурженку осудили за вандализм в Плюссе
20.02.2024, 11:111 В Пскове водитель «Нивы» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и устроил ДТП 20.02.2024, 11:060 Склонный к бродяжничеству великолучанин заколол знакомого в подвале общежития 20.02.2024, 10:540 Почти 70% опрошенных россиян сталкивались с телефонными мошенниками за 2023 год 20.02.2024, 10:460 «Кузница»: Взаимодействие властей Пскова с общественностью в сфере градостроительства - pro et contra?
20.02.2024, 10:360 Жилой дом горел в Великих Луках 20.02.2024, 10:284 Эксперты: Псковская область обогнала Москву по перспективности трудоустройства 20.02.2024, 10:250 «Беседка»: О секретах незабываемого мероприятия 20.02.2024, 10:120 Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля
20.02.2024, 10:050 Житель Пыталово до смерти избил знакомого и отправился в колонию на шесть лет 20.02.2024, 09:530 РВИО анонсировало выход нового учебника по обществознанию 20.02.2024, 09:430 Посвященная 10-летию XXII Олимпийских зимних игр выставка откроется в Великих Луках 20.02.2024, 09:283 Торговле хотят разрешить направлять на фудшеринг только 1% продуктов
20.02.2024, 09:150 Реставрация Серафимского придела в Пскове обеспечена археологическим сопровождением 20.02.2024, 09:151 Дизайн-код в южном стиле 20.02.2024, 09:000 Путин поручил дополнить оценку эффективности руководителей вузов 20.02.2024, 08:470 Регионы России могут разделить на пять «ипотечных кластеров»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru