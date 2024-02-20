Общество

Единое пособие назначили на 12 тысяч детей и 190 беременных женщин в Псковской области с начала года

Единое пособие на 12 035 детей до 17 лет и 193 беременные женщины назначило отделение Социального фонда России по Псковской области в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, поддержка населения и выполнение социальных обязательств перед гражданами остается безусловным приоритетом для государства. Охват российских семей мерами соцподдержки за два десятилетия вырос в десять раз. В Год семьи работа по поддержке родителей с детьми приобретает первоочередное значение.

Весомой помощью нуждающимся семьям в регионе стало единое пособие, которое с 2023 года заменило собой несколько ранее существовавших детских и материнских выплат. Напомним, претендовать на единое пособие могут дети и родители, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия. Единое пособие назначается на 12 месяцев. После этого заявление нужно подавать в фонд заново.

Размер пособия на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, – 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 2024 году вырос прожиточный минимум, влияющий на размер единого пособия. В Псковской области оно выросло на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и теперь составляет: для детей – 7,5 – 15 тыс. рублей в месяц, для беременных женщин – 8,4 – 16,8 тыс. рублей в месяц. При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости рассчитывается на день обращения за этой мерой поддержки и затем в течение следующих 12 месяцев, на которые оно установлено, не меняется.

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это означает, что человеку достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят через систему межведомственного взаимодействия.