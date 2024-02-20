Ирина Иванова: В градостроительный совет входят люди с разными точками зрения

В градостроительный совет Пскова входят люди с разными точками зрения. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что градостроительный совет некоторое время не функционировал из-за бюрократической проволочки.
Гостья студии добавила, что администрация рассмотрит варианты включения в совет представителей общества инвалидов и журналистов. При этом она отметила, что «совещательный орган не должен превращаться в митинг, это должен быть конструктивный диалог специалистов».