Общество

Ирина Иванова: В градостроительный совет входят люди с разными точками зрения

В градостроительный совет Пскова входят люди с разными точками зрения. Об этом рассказала первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нам нужен этот орган. Мы собираем людей, которые имеют разную точку зрения, делают большой вклад в развитие города и тех, кого эта тематика очень затрагивает», - сказала Ирина Иванова.

Она отметила, что градостроительный совет некоторое время не функционировал из-за бюрократической проволочки.

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Гостья студии добавила, что администрация рассмотрит варианты включения в совет представителей общества инвалидов и журналистов. При этом она отметила, что «совещательный орган не должен превращаться в митинг, это должен быть конструктивный диалог специалистов».