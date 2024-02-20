Общество

Псковское отделение Сбера открывает офисы нового формата

Сбер обновляет свои отделения в Псковской области и делает их более светлыми и открытыми для клиентов. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец на пресс-завтраке в ресторане «Гельдт» 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Главное отличие от офисов предыдущего поколения — это снятие барьерной среды. Зачастую приходишь в старый офис Сбера и видишь, что там выстроены барьеры, стены. Сбер сейчас активно сносит стены и становится ближе к людям, мы уходим от стен и никогда к ним не вернемся. У нас светлые и просторные помещения, сотрудники сидят за столом и предлагают клиентам присоединиться. В каждом новом отделении обязательно стоит кофейный аппарат, есть уголок для детей, а также технологический уголок, где представлены наши новые гаджеты, их можно протестировать. Кроме того, здесь проводят демонстрацию. Фактически это шаг в будущее, мы стараемся соблюдать принцип открытости в своем пространстве и в окружении и надеемся, что этой открытостью заразим всех, кто выбирает Сбер», - сказал Владимир Компаниец.

Он отметил, что в 2023 году Сбер обновил пять своих отделений в Псковской области.

По словам управляющего Псковским отделением Сбербанка, главное в работе Сбера — человекоцентричность.

«Искусственный интеллект и цифровые технологии широкими шагами входят в нашу жизнь, и нам очень важно сохранить состояние, когда все происходит ради человека, ради настоящих благ, - сказал Владимир Компаниец. - Недавно Сбер принимал стратегию развития до 2026 года, и в основе лежит человекоцентричность, когда мы принимаем действующую реальность понимаем, что в эпоху развития искусственного интеллекта человеку важно сохранить свои ключевые ценности».