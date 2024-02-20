Общество

Реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова откроют в Нижнем Новгороде

Социально-реабилитационный центр для детей и подростков имени Дмитрия Маркова создадут в Нижнем Новгороде. Сбор средств на открытие центра объявила команда фонда «Алиса» совместно с проектом «Выжившие».

Фото: Дмитрий Марков / Telegram

«Над открытием центра вместе с нами работал российский фотограф-документалист и наш друг Дмитрий Марков. 16 февраля его не стало. Мы приняли решение, что будущий центр назовем в его честь», - сообщили в фонде «Алиса».

В социально-реабилитационном центре помощь смогут получить молодые люди, употребляющие психоактивные вещества, столкнувшиеся с проблемой зависимости и сложностями с социальной адаптацией в обществе.

Напомним, известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер 16 февраля на 42-м году жизни. Он стал известен своими снимками провинциальных российских городов, в том числе Пскова. Издал два фотоальбома «#Черновик» (2017 год) и «Россия в квадрате» (2021 год).