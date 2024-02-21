Общество

Более 3,5 тысяч женщин в Псковской области получили услуги по родовым сертификатам в 2023 году

В прошлом году отделение Социального фонда России по Псковской области оплатило услуги по родовым сертификатам для 3 726 женщин и 2 628 новорожденных. За оказание медицинской помощи в периоды беременности и родов, наблюдения за малышом в первый год его жизни, медицинским учреждениям региона было направлено свыше 37 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Родовый сертификат — это электронный документ, который формируется медицинским учреждением и дает женщине право на выбор медорганизации для получения квалифицированной помощи в периоды беременности, родов и первого года жизни малыша. Он позволяет оплатить услуги специалистов женской консультации, роддома, а также детской поликлиники, где проводятся профилактические осмотры ребенка.

«При первом посещении будущей мамой женской консультации или в роддоме медучреждение формирует родовый сертификат в электронном виде. Его также может оформить детская поликлиника, в которой ребенок будет проходить профилактические осмотры. Для оформления сертификата женщине необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС», — пояснила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Все необходимые сведения для оплаты услуг медучреждений отделение СФР получает автоматически после постановки на учет беременной женщины в женской консультации, успешно принятых родов, профилактических наблюдений ребенка. Затем региональное ОСФР перечисляет средства на лицевые счета организаций. Оплате родовым сертификатом подлежат только услуги, оказанные в рамках обязательного медицинского страхования.

Отметим, что после того, как медицинское учреждение сформирует родовый сертификат, найти его можно на портале Госуслуг.