Общество

Мать четырех детей в Великих Луках добилась досрочной пенсии через суд

Мать четырех детей в Великих Луках через суд добилась досрочного выхода на пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Великолучанка обратилась в суд с иском к отделению Социального фонда России по Псковской области. Женщина пояснила, что обращалась за назначением пенсии, но получила отказ по включению некоторых периодов работы в страховой стаж в связи с отсутствием подтверждающих документов о смене фамилии и сомнениями в принадлежности документов, подтверждающих ее трудовую деятельность. Также для назначения досрочной страховой пенсии по старости в отделении СФР учли только двух детей женщины – 1986 и 1991 годов рождения, еще двое детей – 1987 и 2000 годов рождения – при оценке пенсионных прав не учтены, поскольку отсутствует подтверждение, что женщина воспитывала этих детей на территории РФ до 8 лет. Не согласившись с отказом, многодетная мать обратилась в суд.

Суд выявил принадлежность спорных документов к трудовой деятельности женщины, а также установил, что всех своих четырёх детей она вырастила и воспитала одна, они всегда жили с ней, учились и окончили школу в Российской Федерации, все дети являются гражданами России. Исковые требования женщины суд удовлетворил в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.