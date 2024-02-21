Общество

Островский филиал отряда «Дружина» завершил обучение в центре «Воин»

Сертификаты по программе «Я – доброволец России» вручили дружинникам Островского филиала отряда «Дружина». Об этом сообщается в Telegram- канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

«Все соискатели успешно завершили обучение в региональном центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", прошли курсы теоретических знаний и практических навыков», - сообщил Дмитрий Быстров.

Глава района отметил, что многие члены Островского филиала отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» удостоены благодарности от региональной организации за активное содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности на территории Псковской области.

«Желаю нашим дружинникам успешной службы!» - добавил Дмитрий Быстров.