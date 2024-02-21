Общество

Псковские росгвардейцы провели боевые стрельбы под Петербургом

Сотрудники ОМОН «Кром» провели под Санкт-Петербургом боевые стрельбы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе боевых стрельб росгвардейцы отработали поражение целей с применением ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматических станковых гранатометов АГС-17, АГС-30 и крупнокалиберных пулеметов из комплекса вооружения бронетранспортеров БТР-80.

Спецназовцы вели огонь и его корректировку с учетом особенностей местности, тактической обстановки, в том числе в условиях ограниченной видимости и из различных положений.

В стрельбах приняли участие сотрудники ОМОН, СОБР, военнослужащие воинских частей округа из 10 регионов Северо-Запада России.