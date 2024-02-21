Общество

Михаил Ведерников вручил российские паспорта десяти юным псковичам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 21 февраля, вручил юным псковичам самый главный в их жизни документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественное мероприятие приурочено к новой региональной дате — Дню флага Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников подчеркнул, что ребята являются наследниками богатой культуры и традиций своей страны. «Желаю, чтобы звание гражданина Российской Федерации вы с честью пронесли через всю жизнь, чтобы ваши самые смелые планы были реализованы. Впереди ждет много всего интересного, но также будут сложности и трудности. Пройдите их достойно, чтобы и Псковская область, и вся страна гордились вами», — сказал губернатор.

Десять подростков вместе с главным документом гражданина России получили издание основного закона — Конституции Российской Федерации, а также памятные подарки.

В пресс-службе правительства отметили, что День флага Псковской области учрежден по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ноябре 2023 года и отмечается 20 февраля. В 2024 году отмечается пятилетие со дня внесения сведений в Государственный геральдический регистр по решению Геральдического совета при президенте РФ.

Флаг Псковской области представляет прямоугольное полотнище голубого цвета с изображениями длани, облака и барса из Герба Псковской области. Вдоль древка — белая полоса, по правой кромке которой расположен в один ряд орнамент, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».