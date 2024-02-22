Общество

Капремонт исторического здания гимназии в Печорах идет с опережением графика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Печорах на объектах образования и здравоохранения проконтролировал исполнение поручения президента России по модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов области. Сопровождал губернатора глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в персс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников посетил объект культурного наследия регионального значения, где после реконструкции разместится Печорская лингвистическая гимназия. Специалисты подрядной организации выполнили демонтажные работы, заменили перекрытия, обновили кровлю, обустроили дренажную систему, установили новые окна.

Представитель подрядной организации Илья Анохин доложил, что в настоящее время организована внутренняя отделка, восстанавливаются элементы, имеющие охранный статус. В целом работа на объекте идет с опережением графика.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Гор Брутян отметил, что школа полностью будет обеспечена новым оборудованием — поставки уже идут.

Михаил Ведерников нацелил подрядчика на завершение реконструкции к новому учебному году.

Сейчас Печорская лингвистическая гимназия размещается в здании 1870 года постройки. В прошлом году здесь прошел капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» — на это было направлено более 30 млн рублей. Завершились работы к началу учебного года. В здании заменены инженерные сети, мебель и учебное оборудование, проведены внутренние и наружные работы. Директор учреждения Лариса Баранова показала новый зал столовой — раньше его в школе не было, но благодаря капремонту удалось обустроить.

Губернатор осмотрел учебные аудитории, помещение библиотеки, поинтересовался, как будет задействовано здание после переезда учреждения. Лариса Баранова сказала, что рассматриваются варианты размещения здесь начальных классов, а также организации кабинетов дополнительного образования.

Следующим объектом стала Печорская районная больница. Здесь возводится новый корпус клинико-диагностического комплекса. Представитель подрядной организации Анатолий Палкин доложил, что трехэтажное здание возведено под крышу, построен крытый переход в старый корпус больницы. На первом и втором этажах ведется планировка внутренних пространств и черновая отделка.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о размещении диагностических отделений в новом здании, а также организации стационара.

В целом Михаил Ведерников положительно оценил темпы модернизации социальной инфраструктуры в Печорах: «Подрядчики работают хорошо. Доволен тем, что увидел».