Общество

Найденные в Псковской области реликвии времен Великой Отечественной войны представили в Музее Победы

Найденные в Псковской области реликвии времен Великой Отечественной войны представили в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы 23 февраля поисковый отряд «Тризна» представил однодневную выставку военных реликвий. Экспозицию приурочили ко Дню защитника Отечества.

В выставку вошли около 200 реликвий - это личные вещи бойцов и оружие, которые были найдены на местах боев в годы Великой Отечественной войны в Псковской, а также Московской, Смоленской, Тверской, Новгородской областях. Например, агитационный снаряд, в котором перевозились листовки, был найдет в Смоленской области, немецкая курительная трубка была найдена в 2023 году в Тверской области.

«В нашей сегодняшней экспозиции представлены и личные вещи бойцов Красной Армии, и бойцов Вермахта. На стендах размещены фото и информация о деятельности организации поискового объединения «Тризна». Также мы представляем коллекцию холодного оружия от времён Первый и Второй мировых войн до современности», - рассказал руководитель поискового отряда «Тризна» Кирилл Долинский.

Посетители экспозиции увидели личные вещи красноармейцев, оружие, документы (пропуска и удостоверения), агитационные листовки, предметы солдатского быта. Гости Музея Победы могли подержать в руках пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет максим, а также пистолеты Нагана и ТТ.

Во время работы выставки поисковики рассказали о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках, в том числе и прошлого года.

«Такие выставки особенно важны для подрастающего поколения. Они позволяют ребятам прикоснуться к истории Великой Отечественной. И мы очень рады нашему сотрудничеству с Музеем Победы, которое продолжается уже более 15 лет», — отметил Кирилл Долинский.