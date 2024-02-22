Общество

Память защитников Отечества почтили в Острове

Память защитников Отечества почтили в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В мероприятии приняли участие ветеранские, общественные, молодежные патриотические организации, представители Островского территориального гарнизона. Они почтили память защитников Отечества всех поколений и возложили гирлянды и цветы к памятным знакам и обелискам в городе Острове.

В сопровождении военного оркестра участники памятного мероприятия возложили цветы к памятным знакам воинской славы в Парке Победы, памятному знаку воинам-интернационалистам, бюстам героев-десантников, братскому захоронению защитников и освободителей Острова на центральной площади города, монументу Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

«Армии нашей страны всегда были присущи победные традиции, высокая боевая выучка, стойкость, мужество рядовых бойцов и талант полководцев и военачальников. И сейчас российские военнослужащие с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной операции. Наши парни – настоящие герои, достойные продолжатели славных традиций ратной летописи России», - добавил глава района.