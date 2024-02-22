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Островских лётчиков в области поздравили с присвоением ордена Жукова

Командование и личный состав 15-й отдельной бригады армейской авиации в Псковской области поздравили с присвоением ордена Жукова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Дмитрий Быстров поздравил летчиков с высокой наградой вместе депутатом Псковского областного Собрания Арменом Мнацаканяном, представителями общественности и духовенства Островского района.

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«Наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин отметил, что "благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта". Наша вертолетная бригада на передовой с первых дней СВО. Мы гордимся нашими авиаторами! Мы помним тех, кто ценой своей жизни выполнил свой воинский долг!» - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Он поздравил военнослужащих и ветеранов 15-й отдельной бригады армейской авиации ВВС России с достижением новой высоты.

«Имя Маршала Победы – символ мужества, доблести, верного служения Отечеству! Слава воинам-авиаторам!» - заключил он.

Напомним, 15-я бригада армейской авиации создана 4 апреля 2013 года на аэродроме Веретье — бывшем аэродроме морской авиации. Военный аэродром находится в семи километрах от города Острова. Соединение находится в составе 6-й армии ВВС и ПВО.