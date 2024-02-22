Общество

Почти 55% жителей Псковской области удовлетворены состоянием своего здоровья

54,6% жителей Псковской области считают свое здоровье удовлетворительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате со ссылкой на данные Выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году.

Инфографика: Псковстат

«По данным обследования 2023 года, более половины жителей области в возрасте 15 лет и старше удовлетворены состоянием своего здоровья», - отметили в Псковстате.

Хорошим считают свое здоровье 35,8% жителей региона, очень хорошим – 2,4%, плохим – 6,1%, очень плохим – 1,1%.