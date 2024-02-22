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Общество

Библиотекарей наказали за «почти голую вечеринку» с поролоновым стриптизом

25.02.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

В социальных сетях распространилось видеозапись корпоратива, который по случаю 23 февраля устроили для сотрудников-мужчин в Центральной библиотеке имени Гоголя в Северодвинске Архангельской области. Кадры запечатлели, как для небольшого коллектива сотрудников танцевала артистка в ростовой кукле, изображающей стриптизершу.

Кадр из видео

На видео «поролоновая стриптизерша» неуклюже покачивается в такт музыке, выводит в центр одного из мужчин и начинает изображать приватный танец. По ходу танца артистка начинает «раздеваться» - снимать с поролонового тела элементы одежды, пишет «Московский комсомолец».

Местному изданию «Беломорканал» мэр города Игорь Арсентьев заявил, что ему не нравится, когда люди «дурью занимаются», особенно «накануне такого важного для страны праздника».

«Культурные объекты, такие как библиотеки, должны патриотизму наших детей учить», - заявил мэр.

По его словам, участники корпоратива должны извиниться. «Надеюсь, у руководителя и активных участников этого действа хватит совести принести публичные извинения», - резюмировал Арсентьев.

Директор библиотеки уже написала заявление об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено.

Источник: Псковская Лента Новостей
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