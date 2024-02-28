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65 золотых медалей завоевали псковские самбисты и кикбоксеры «Динамо» за 2023 год

В Пскове подвели итоги работы регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо"». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Один из показателей успешной работы тренерского состава и самого общества – результативность спортсменов на турнирах», - отметили в пресс-службе.

В 2023 году молодые самбисты псковского «Динамо» приняли участие в турнирах разного уровня, в результате 57 раз становились победителями, заняли 75 вторых мест и 107 раз завоевали «бронзу». Три псковских спортсмена в прошлом году выполнили норматив мастера спорта, а двое стали кандидатами в мастера спорта по самбо.

«Секция самбо общества "Динамо" существует всего лишь третий сезон. Поэтому здесь нужно оценивать не только спортивные результаты, но и прогресс, который показывают вчерашние новички», - добавили в пресс-службе.

Захар Петров и Иоанн и Василий Тоечкины еще три года назад делали свои первые шаги на татами, а сегодня они претендуют на самые высокие места почти в каждом турнире. Ребята пришли в «Динамо» уже состоявшимися спортсменами с большим соревновательным опытом. Однако именно работа с тренером общества Анатолием Сазанским позволила им стать мастерами спорта России по самбо.

Наиболее активно сейчас выступают ребята из старшей группы 2009-2011 годов рождения. Спортсмены регулярно участвуют в турнирах Московской юношеской лиги, становятся призерами этих соревнований. Также воспитанники «Динамо» в прошлом году выиграли этап лиги самбо «Новый вектор», стали призерами крупных межрегиональных соревнований, проводимых Федерацией самбо Тверской области.

«Для подготовки борца высокого уровня необходимо 3-5 лет качественной, интенсивной подготовки. Ребята сейчас находятся только посередине этого пути. Уровень турниров, в которых они участвуют, повышается соответственно их уровню подготовки», - отметили в пресс-службе ведомства.

Так, Захар Петров уже прошел отбор в финал первенства России. Он пройдет в конце мая в Можайске. Сейчас спортсмен активно готовится к ответственным соревнованиям.

Братьям Иоанну и Василию Тоечкиным еще предстоит отбор на всероссийских соревнованиях в марте и апреле этого года, но в своих силах «динамовцы» уверены уже сегодня.

Секцию кикбоксинга возглавляет старший тренер сборной России и заслуженный тренер РФ, президент федерации - Александр Лоско. Этим видом борьбы сейчас занимаются 42 спортсмена.

Из них в 2023 году двое стали чемпионами России, заняли 2 вторых и 1 третье место на первенствах России, кроме того, молодые воспитанники секции 8 раз становились первыми, 8 раз завоевывали «серебро» и 24 раза заняли третье место на первенствах СЗФО. Также 3 спортсмена в прошлом году выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

«Динамовцы» дважды становились чемпионами России, неоднократно побеждали в международных турнирах.

В настоящее время «Динамо» тесно взаимодействует с клубом спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», Псковской областной и городской федерацией дзюдо, самбо, рукопашного боя, федерацией практической стрельбы, легкой атлетики и кикбоксинга.

Работа Псковского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» за 2023 год признана удовлетворительной.

«В этом году члены "Динамо", тренеры, родные и близкие ждут от молодых спортсменов новых побед, достижений и "золота" в копилку медалей общества», - добавили в пресс-службе ведомства.