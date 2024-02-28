Общество

Борис Елкин: Приватизация не значит то, что аптека уходит в частные руки

Особенность приватизации центральной городской аптеки Пскова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснил глава города Пскова Борис Елкин.

«Приватизация не значит то, что аптека уходит в частные руки. Она остается полностью в муниципальной собственности, ее реорганизовывают по постановлению правительства. Ее надо реорганизовать до 2025 года. Уходит форма муниципального гуманитарного предприятия, становится общество с ограниченной ответственностью со 100-процентным учредителем – государство, то есть муниципальный округ», – сказал он.

По словам главы города, простые жители не заметят данные изменения, лишь в чеке будет другое наименование организации. Он также прокомментировал закрытие аптеки на Октябрьском проспекте, 42.

«Там вокруг три или четыре коммерческие аптеки. Это конкурентный рынок. У нас три аптеки, которые приносят убытки, чтобы не потащить вниз предприятие, было принято решение их закрыть. Другие аптеки закрывать не будем. Будем их поддерживать до последнего», – уточнил гость студии и перечислил адреса закрытых аптек: Октябрьский проспект, улица Петровская, на углу улиц Алтаева и Инженерной.