Общество

«Диалог на равных» провела для студентов депутат Ольга Федорова в Пскове

«Диалог на равных» провела в Региональном избирательном штабе депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе, на встречу пришли студенты старших курсов псковского университета, а также в режиме видеосвязи подключилась площадка из Опочки, где у экрана находились студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа.

Фотографии: Региональный избирательный штаб

Главной темой встречи стало обсуждение проблемы «Молодежь в образовании». Спикер подчеркнула, что сейчас, когда идет СВО, роль учителя становится более весомой, чем что-либо другое, поэтому особенно важно выпускникам педагогических специальностей сегодня прийти в школу и научить детей быть порядочными людьми. «В школу должны приходить те, кто может это сделать», – сказала Ольга Федорова.

Она ответила на все вопросы, которые задавали ей студенты, рассказала о своем педагогическом пути. Диалог получился живым и очень интересным, добавили в штабе.