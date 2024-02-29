Общество

Употребление крепкого алкоголя в России значительно снизилось, заявил президент

Употребление крепкого алкоголя в России значительно снизилось, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«По поводу пития, у нас хорошие результаты, значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого, что сказывается на здоровье нации», - сказал Путин.

Он отметил, что нужно поощрять людей, которые занимаются спортом и следят за своим здоровьем. Например, с 2025 года, заявил Путин, будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО.

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Также президент призвал за счет федеральных ресурсов ежегодно дополнительно строить в регионах, особенно в малых городах, 350 спортивных объектов.