Спорт

Налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО введут в России

С 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Президент отметил, что нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью, пишет «Интерфакс».