Общество

Александр Козловский о послании президента: Работы предстоит много

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля задал вектор развития России на 6 лет и раскрыл перспективы развития для всех сфер жизни страны. Работы предстоит много, написал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Послание президента-2024 является программой действий с самыми конкретными векторами работы. Ее предстоит много» - подчеркнул Александр Козловский.

Отдельно депутат выделил решение кадрового вопроса. Теперь это направление выделено в отдельный национальный проект «Кадры». Александр Козловский подчеркнул, что это «крайне важная для технологического суверенитета сфера».

«Здесь важным фактором является профориентация детей: буквально со школьной скамьи необходимо показывать им, как и зачем работает промышленность, реальный сектор экономики. В Псковской области эта практика связи школы и промышленных производств уже существовала, в том числе при поддержке Союза машиностроителей, дети посещают предприятия, их музеи, производственные площадки. Теперь это важнейшее направление выходит на новый уровень», - отметил Александр Козловский.

Особый акцент президент сделал на увеличении промышленного производства, что практически невозможно сделать без внедрения высоких технологий, продолжил депутат. По его мнению, в этой связи знаковым является заявление Путина о создании целой сети передовых инженерных школ по всей стране. «Псков здесь вновь может похвастаться тем, что на базе опорного вуза – ПсковГУ, в партнерстве с нашими белорусскими коллегами, ПИШ уже существует. Кроме того, наш регион заявлен в качестве пилотного для строительства одной из 12 школ лидерского уровня», - заметил парламентарий.

«И лично для меня было очень важно, что отмечена роль преподавателей высшей школы. Им нужна поддержка, и президент заявил о повышении их заработной платы, что, безусловно, положительным образом скажется на процессе развития нашего кадрового потенциала», - заключил Александр Козловский.

Напомним, с традиционным обращением глава государства выступил сегодня, 29 февраля, в Гостином дворе в Москве. Оно продлилось два часа шесть минут.