Общество

Послание Путина Федеральному Собранию-2024 побило рекорд по продолжительности

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось два часа шесть минут. Оглашение послания состоялось в четверг в Гостином дворе, оно началось в 12.14 по московскому времени.

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, исключением стали только 2017 и 2022 годы. Как правило, на оглашение послания президент выделяет час или чуть больше, пишет РИА Новости.

Послание в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продлилось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у президента около 48 минут.