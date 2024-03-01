Общество

Музейный комплекс в память о подвиге 76-й дивизии ВДВ развернут в Пскове

Музейный комплекс в память о подвиге, совершенном героями 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, развернут в главном здании Псковского музея-заповедника в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди экспонатов – полотно живописца студии военных художников имени М. Б. Грекова Олега Авакимяна «Бой в Аргунском ущелье 29 февраля 2000 года». Помимо этого, в экспозиции можно увидеть личные документы и вещи участника боя Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Алексея Воробьева.

«Память о подвиге 6-й роты жива и будет жить в сердцах благодарных псковичей», - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

1 августа 2002 года в Черехе был открыт памятник «Роте, ушедшей в бессмертие» авторства Анатолия Царика. В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника также можно ознакомиться с материалами о создании памятника.