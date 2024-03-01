Общество

Псковские профсоюзы приглашают специалистов по защите прав женщин на семинар

Онлайн-семинар «Забота профсоюзов о женском здоровье» состоится 6 марта, в преддверии Международного женского дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов, на семинар приглашают специалистов по защите прав женщин.

Семинар организован постоянной комиссией Генерального Совета Федерации независимых профсоюзов России по защите социально-экономических прав трудящихся женщин совместно с департаментом аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения.

В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены программы, направленные на улучшение физического и психологического состояния здоровья женщин, профилактики профзаболеваний, а также дополнительные пункты в программах добровольного медицинского страхования, связанных с женским здоровьем.

Начало в 10:00. Для участия в семинаре необходимо перейти на страницу ФНПР в социальной сети «ВКонтакте» или на сайт.