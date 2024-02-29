Более 270 млн штук срезанных цветов и горшечных растений ввезли через границу в Псковской области с начала года

Через пункты пропуска на границе России в Псковской области на территорию страны ввезли 271 млн штук срезанных цветов и горшечных растений с начала года. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«На складах временного хранения, расположенных на территории Псковской области, карантинный фитосанитарный контроль был проведен в отношении 120 млн штук срезанных цветов и горшечных растений, а за аналогичный период (январь-февраль) 2023 года проконтролировано 84 млн штук», – сказала она.
Сотрудник ведомства добавила, что карантинный фитосанитарный контроль в отношении каждой партии подкарантинной продукции проходит несколько этапов. Первоначально проводится проверка документов, сопровождающих груз.
Партии цветочной продукции ввозятся на территорию РФ преимущественно из Литвы (53%) и Латвии (46%).
Статистика по странам происхождения (2024 год - 41 страна мира, 2023 год – 47 стран мира):
- Нидерланды 42%;
- Эквадор 33%;
- Кения 12%;
- Колумбия 9%;
- Израиль 2%;
- Турция 1%;
- Италия 1%;
- Великобритания 1%;
- Эфиопия и др.