Общество

Более 270 млн штук срезанных цветов и горшечных растений ввезли через границу в Псковской области с начала года

Через пункты пропуска на границе России в Псковской области на территорию страны ввезли 271 млн штук срезанных цветов и горшечных растений с начала года. Об этом сообщила сотрудник управления Россельхознадзора Светлана Смурова в ходе пресс-конференции 1 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На складах временного хранения, расположенных на территории Псковской области, карантинный фитосанитарный контроль был проведен в отношении 120 млн штук срезанных цветов и горшечных растений, а за аналогичный период (январь-февраль) 2023 года проконтролировано 84 млн штук», – сказала она.

Сотрудник ведомства добавила, что карантинный фитосанитарный контроль в отношении каждой партии подкарантинной продукции проходит несколько этапов. Первоначально проводится проверка документов, сопровождающих груз.

Партии цветочной продукции ввозятся на территорию РФ преимущественно из Литвы (53%) и Латвии (46%).

Статистика по странам происхождения (2024 год - 41 страна мира, 2023 год – 47 стран мира):

- Нидерланды 42%;

- Эквадор 33%;

- Кения 12%;

- Колумбия 9%;

- Израиль 2%;

- Турция 1%;

- Италия 1%;

- Великобритания 1%;

- Эфиопия и др.