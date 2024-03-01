Придут ли новгородские морозы в Псковскую область, рассказала синоптик

В Новгородской области ожидаются значительные похолодания. Температура воздуха ночью опустится до -15 градусов. Придут ли новгородские морозы в Псковскую область, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В нашем регионе не ожидаются такие интенсивные морозы», - сообщила синоптик.

«В ближайшие ночи температуры будут слабоотрицательными, от 0 до - 5 градусов. Ближе к 6 марта они могут понизиться до -8...-10 градусов. Это абсолютно нормально для марта, но зато днем будет солнышко», - поделилась Тала Нещадимова.