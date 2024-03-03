Общество

Число мест в вузах для иностранных студентов предложили увеличить

Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание африканскому континенту в вопросах развития изучения там русского языка, как иностранного.

«Здесь нужно хорошо отрабатывать вопрос Россотрудничества и министерства высшего образования... у нас недавно был кейс, когда мы увеличили количество бюджетных мест для студентов из Непала... мы должны продолжать и дальше», - сказал он на полях Всемирного фестиваля молодежи

Он отметил, что такой вопрос поднимался на встрече спикера ГД Вячеслава Володина со спикером непальского парламента.

«(Российское - ред.) образование сегодня конкурентоспособно... ключевые для нас (направления - ред.), это медицина, технологии, сельское хозяйство, транспортные вопросы - это сегодня наши плюсы, спросы на эти направления высоки (на международном уровне - ред.)», - считает парламентарий.

Также, по его мнению, нужно развивать сеть подготовительных курсов для иностранцев и создавать школы изучения русского языка, как иностранного, в разных странах мира, пишет РИА Новости.

«Особенно внимание уделить африканскому континенту... здесь мы должны расширять влияние России», - объяснил Чернышов.