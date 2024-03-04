Общество

Порядка 100 блиндажных свечей изготовили сотрудники псковского УФСИН

Сотрудники автотранспортного подразделения УФСИН России по Псковской области присоединились к акции по изготовлению окопных блиндажных свечей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Первая партия в составе совместного гуманитарного груза в ближайшее время уже будет доставлена адресатам и согреет своим теплом тех, кто стоит на защите государственных интересов нашей страны», - отметили в пресс-службе.

В течение нескольких месяцев активисты в лице Александра Лабанова, Игоря Яковлева и Алексея Антонова в свободное от службы время занимались важным и полезным делом. Из подручных материалов и вторсырья они смастерили свечи. Всего изготовлено порядка 100 самодельных осветительно-обогревательных приборов.

Как рассказали участники, процесс создания блиндажной свечи не долгий, занимает около 10 минут, главное заранее подготовить комплектующие. К делу представители уголовно-исполнительной системы подошли ответственно: изучили тонкости изготовления, протестировали и выработали свою технологию, продлевающую время горения. Свеча от сотрудников УФСИН специальной формы - круговая, с определенным уровнем огня.

«Мы в этом деле не первопроходцы, но постаралась сделать так, чтобы наши свечи горели долго и тепла от них было много. Сейчас изготовили первую пробную партию. Она уже отправлена бойцам, надеемся, это станет хорошим подспорьем в их повседневной жизни. Приступили к новой, останавливаться на достигнутом не собираемся», - отметил инициатор акции Александр Лабанов.