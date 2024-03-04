Общество

90 млн рублей направят на ремонт детских садов в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин провел встречу с заведующими детскими садами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

В ходе встречи обсудили первоочередные вопросы, которые в основном касались технического состояния зданий детский учреждений.

«В своём послании президент России Владимир Путин озвучил старт с 2025 года программы по капитальному ремонту детских садов. Готовность к подаче заявок у нас высокая - на многие объекты уже есть проектная документация», - отметил Борис Елкин.

Глава города уточнил, что каждый год из городского бюджета выделяются средства на ремонт образовательных учреждений, в этом году сумму увеличили с 70 до 90 млн рублей.

Борис Елкин передал воспитателям слова благодарности за их большую и важную работу.

«Дошкольное образование – фундамент личности. И то, что дети с удовольствием идут в детский сад, - очень важно», - добавил глава города.