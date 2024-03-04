Общество

Итоги Форума региональных координаторов подвели в избирательном штабе в Пскове

Итоги Форума региональных координаторов Общероссийской организации поддержки инициатив президента в области здоровьесбережения нации «Общее дело» подвели в Региональном избирательном штабе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Представители из 16 регионов приняли участие в форуме, который проходил на протяжении нескольких дней. Стартовал он в паломническом центре в Печорах, а завершился в Региональном избирательном штабе в Пскове.

Один из дней форума был посвящен практическим форматам построения эффективной и результативной региональной команды проекта для молодежи «Общее дело – ПРО. Проекты. Развитие. Общество».

Прямо с площадки прошел прямой эфир на Соловьев.LIVE на тему важности общества, ведущего здоровый образ жизни, о вовлечении в профилактику аддитивного поведения населения и органов власти, и как один из реальных кейсов настоящего времени обсудили проект «Трезвые села Якутии», результатами которого стал демографический и экономический рост.

Провели стратегическую сессию по запуску нового проекта организации «Общее дело» - молодежного сериала, в котором сами ребята, участвующие в деятельности организации, на основе реальных событий раскроют ценности и смыслы современной молодежи.

Участники форума разработали эффективную модель работы региональных команд, для участия в ежегодном конкурсе организации «Общее дело - ПРО. Проекты. Развитие. Общество».

В настоящее время в конкурсе участвуют более 6000 школьников, которые реализуют проекты в области профилактики и здоровьесбережения. Участники отметили, что для увеличения количества участников, необходим системный и профессиональный подход. От этого будет зависеть, какой будет наша молодежь, как они и их проекты будут влиять на такую важную человеческую ценность как «Здоровье». А это напрямую влияет на демографию, на продолжительность и качество жизни, добавили в штабе.