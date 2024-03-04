Директор АНО «Возрождение» стал модератором встречи в региональном избирательном штабе

Встреча с реставраторами состоялась в региональном избирательном штабе в Пскове. Модератором диалога о сохранении уникального наследия Псковской области выступил генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.
Фото здесь и далее: избирательный штаб Псковской области
Во встрече приняли участие студенты политехнического колледжа ПсковГУ, архитекторы, общественники.
Денис Василенко рассказал, что с 2019 по распоряжению президента в Псковской области работает программа по реставрации памятников. Более двух десятков памятников уже отреставрировали, порядка 30 находится в работе. Подробно он остановился на теме реставрации города Печоры и Псково-Печерского монастыря. А также рассказал о планах, о сложностях и о создании реставрационного кластера.
Далее мастер-класс по методам обработки Псковского известняка от ООО «Аркада» провел каменщик-реставратор Роман Молотов.