Общество

Сотни грузовиков стоят в очереди на границе с Латвией в Псковской области

Сотни грузовых автомобилей стоят в очереди на въезд в РФ на российско-латвийском участке границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления,

«Федеральная таможенная служба России информирует граждан и перевозчиков о росте количества транспортных средств в пунктах пропуска Бурачки (Терехово) и Убылинка (Гребнево) на российско-латвийском участке границы. Это стало следствием изменения логистических потоков в результате принятого правительством Литвы решения закрыть в одностороннем порядке с 1 марта этого года два пункта пропуска на литовско-белорусской границе – Райгардас (Привалка) и Лаворишкес (Котловка)», - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что таможенные органы РФ готовы к увеличению нагрузки, работают в штатном режиме и оперативно обслуживают тот объем транспорта, который поступает от сопредельной стороны.

«Возможности пунктов пропуска позволяют оформлять на въезд в Россию более 200 машин в сутки через Бурачки и 120 – через Убылинку. Однако сопредельная сторона не оказывает должного взаимодействия, не предпринимает эффективных мер для ускорения оформления грузовых транспортных средств. Средняя ритмичность подачи большегрузов латвийской стороной составляет от 160 до 180 в пункте пропуска Бурачки и от 100 до 120 – в Убылинке», - пояснили в управлении.

В настоящий момент очередь составляет более 900 машин со стороны пункта пропуска Терехово и свыше 500 транспортных средств из Гребнево. С 1 по 3 марта через Бурачки на въезд в Россию проследовало 536 грузовиков, на выезд – 415, через Убылинку – 342 на въезд, 361 – на выезд.