Общество

Анализатор для определения гликированного гемоглобина поступил в Себежскую больницу

Оснащение медицинских организаций оборудованием по программе «Борьба с сахарным диабетом» продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В Себежскую районную больницу поступил анализатор для определения гликированного гемоглобина. Аппарат введен в эксплуатацию и работает в клинической лаборатории больницы.

Как отметили в комитете, гликозилированный гемоглобин признан золотым стандартом для мониторинга диабета, который может указывать среднюю концентрацию глюкозы в плазме крови в течение 8-12 недель.