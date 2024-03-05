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Кому придется работать 9 марта, ответили в Псковском облсовпрофе

Международный женский день отметят 8 марта. По случаю праздника россиян ждет дополнительный выходной. Как жители Псковской области будут отдыхать в честь 8 марта, Псковской Ленте Новостей рассказали в инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов.

У псковичей, работающих по пятидневному графику, будет три выходных дня подряд: 8, 9 и 10 марта (с пятницы по воскресенье). Понедельник, 11 марта, — первый рабочий день после праздничного и выходных дней.

Если организация работает по графику шестидневной рабочей недели, то работники таких предприятий отдохнут только два дня - в пятницу 8 марта и в воскресенье 10 марта. 9 марта, суббота, — рабочий день.

7 марта (четверг) - сокращенный рабочий день. Согласно статье 95 Трудового кодекса России, продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В тех организациях, где невозможно уменьшить продолжительность смены, переработку компенсируют дополнительным временем отдыха или оплатой как за сверхурочную работу.

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В России этот праздник впервые отметили в 1913 году, причем назывался он сначала Международным днем работниц, только через несколько лет стал Международным женским днем. Долгое время этот праздник хоть и носил официальный статус, но выходной день в его честь советским гражданам не полагался. Нерабочим день стал лишь в 1965 году.