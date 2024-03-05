Общество

В России пресекли нелегальную продажу в Сети препаратов для абортов

Нелегальная продажа в Сети противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

«В связи с обнаружением факта реализации под видом БАДов противозаточных лекарственных средств "Левоноргестрел" и "Квинестрол" на страницах маркетплейсов, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал торговые онлайн-площадки о недопустимости продажи данных препаратов»,- говорится в сообщении.

Маркетплейсы Ozon и Wildberries оперативно оповестили Росздравнадзор о блокировке незаконных продаж «Левоноргестрела» и «Квинестрола», уточнили в ведомстве.

Кроме того, информацию о выявленных нарушениях Росздравнадзор направил в Роскомнадзор для блокировки нелегальных интернет-страниц, пишет РИА Новости.

Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг онлайн-продаж лекарственных средств. Благодаря этой деятельности на территории России уже заблокировано около 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами, отметили в пресс-службе.