Общество

Псковичи за год оформили более 2,5 тысяч льготных проездных к месту лечения

Отделение Социального фонда России по Псковской области в 2023 году выдало гражданам льготных категорий региона 2 738 электронных проездных, с начала 2024 года — 503. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Правом на бесплатный проезд воспользовались инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие граждане, включенные в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

«Обеспечение льготников бесплатным проездом к месту лечения осуществляется только по путёвкам, выданным отделением Социального фонда РФ и направлениям от комитета по здравоохранению Псковской области. Если заявитель не отказался от набора социальных услуг в пользу денежного выражения, специалисты фонда при оформлении путевки в санаторий или при предъявлении направления на лечение выдают ему талон на проезд в здравницу. Маршруты и виды транспорта определяются в соответствии с законодательством. Чаще всего жителям региона предоставляются проездные документы на железнодорожный транспорт. Отмечу, в прошлом году псковичи в целях профилактики здоровья бесплатно отправились в санатории Псковской, Новгородской, Московской областей, Ставропольского, Краснодарского края, Республики Крым», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

После выдачи гражданину талона на проезд Социальный фонд автоматически информирует об этом транспортную компанию. В результате человек получает возможность оформить бесплатный билет в кассе или через интернет. При обращении в кассу ему достаточно предъявить паспорт или продиктовать номер талона.

В случае оформления билета через электронные сервисы пассажиру необходимо зарегистрироваться на сайте транспортной компании. Затем выбрать маршрут следования, дату отправления, а на сайте ОАО «РЖД» - вагон, место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда РФ, нужно будет ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

«Также обращаю внимание, что компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно действующим законодательством не предусмотрена. Если граждане приобрели билеты самостоятельно – фонд не компенсирует затраченные средства», — отметила Наталья Мельникова.

За оформлением талона на проезд льготникам следует обратиться в клиентскую службу ОСФР по Псковской области. Все вопросы, касающиеся оформления, также можно задать специалистам в региональном центре дистанционного обслуживания: