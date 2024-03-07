Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменяется в Псковской области в связи с предоставлением окон для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
11,18 и 25 марта отменяются поезда:
12,18 и 25 марта изменяется расписание поездов:
15, 22 и 29 марта изменяется расписание поездов:
На этот период Октябрьская дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» предоставит компенсационный автобус, обеспечивающий доставку пассажиров поезда по маршруту «Великие Луки – Псков» отправлением из Великих Лук в 6:33 с остановками в Локне, Сущево, Чихачево, Дедовичи, Дно, Порхов.