Общество

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области

Расписание движения некоторых пригородных поездов изменяется в Псковской области в связи с предоставлением окон для ремонта железнодорожной инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

11,18 и 25 марта отменяются поезда:

№ 6652 Дно - Морино;

№ 6651 Морино - Дно.

12,18 и 25 марта изменяется расписание поездов:

№ 6511 Дно - Новосокольники, отправление в 4.40, прибытие в 9.19;

№ 6512 Новосокольники - Дно, отправление в 15:00, прибытие в 19:27.

15, 22 и 29 марта изменяется расписание поездов:

№ 6516 Новосокольники - Дно, отправление в 11.00, прибытие в 15.30;

№ 6515 Дно - Новосокольники, отправление в 15.52, прибытие в 20.24;

№ 6721/6722 Великие Луки - Псков Пассажирский, отправление в 2.20, прибытие в 7.25.

На этот период Октябрьская дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД» предоставит компенсационный автобус, обеспечивающий доставку пассажиров поезда по маршруту «Великие Луки – Псков» отправлением из Великих Лук в 6:33 с остановками в Локне, Сущево, Чихачево, Дедовичи, Дно, Порхов.