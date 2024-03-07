Общество

Энерготерапевт назвала необычную причину трудностей в контакте с коллегами

При первых малейших признаках отсутствия контакта с коллегами стоит посмотреть на взаимоотношения с самим собой, считает эксперт по ментальному здоровью, energy-коуч и энерготерапевт Ольга Медюха.

Если человек не уважает себя как личность или как специалиста, то и окружение вряд ли оценит его заслуги перед фирмой, пишет RuNews24.

«Рассмотрим подробнее. По какой причине можно не уважать себя? Психологическая травма. При работе с подобными запросами мои клиенты часто вспоминают ситуации, где их высмеивали за действия или ругали. После этого у них формировалось внутреннее решение, что я никто, меня не за что уважать, я пустое место», — пояснила специалист.

Эксперт полагает, что приходя в коллектив с подобным набором внутренних программ, человек транслирует их в пространстве и получает соответствующее отношение — его не замечают, не видят, не слышат, не идут на контакт. Общение не строится.

«Таким образом, советую быть внимательными к тому, как к вам относятся другие люди, будь то коллеги или, например, друзья. Если реакция нескольких людей похожа, то стоит начать работу с собой. Желательно перенести этот шаблон общения на себя, на общение с самим собой, одновременно задавая вопрос: "Почему я так к себе отношусь?". Уверена, что потратив даже 10–15 минут на разговор с собой (лучше письменный), вы сможете узнать о себе много нового и использовать это с пользой», — советует энерготерапевт.