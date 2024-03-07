Общество

Бизнес-зал псковского аэропорта исключен из списков программ MileonAir

Более 20 бизнес-залов аэропортового холдинга «Новапорт» исключены из списков компании MileonAir - оператора международной системы Оn pass, сообщается на сайте MileonAir. Среди них и бизнес-зал аэропорта в Пскове.

Как сообщили в холдинге «Новапорт», пассажиры, пользовавшиеся ранее данной услугой, теперь ограничены в посещении залов повышенной комфортности аэропортов холдинга, расположенных в разных городах России. Это Псков, Новосибирск, Минеральные Воды, Калининград, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Мурманск, Томск, Барнаул, Кемерово, Чита, Улан-Удэ, Воронеж, Владикавказ, Ставрополь, Саранск, Нальчик, Белгород, пишет «Интерфакс».

«"Новапорт" с пониманием относится к временному неудобству для пассажиров, при этом активное сотрудничество с другими компаниями по предоставлению услуг привилегированного обслуживания продолжилось на тех же условиях. Это Dragon Pass, Every Lounge, Golden Key, Grey Wall, Persona Aero», - отметил представитель холдинга.

MileonAir - один из нескольких преемников ушедшей из РФ Priority Pass.