Общество

Свыше 200 сотрудников организаций и предприятий наградили в Островском районе

Более 200 лучших сотрудников организаций и предприятий города Острова и Островского района отметили заслуженными наградами по итогам 2023 года. Об этом сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Обращаясь к присутствующим, отметил, что благодаря трудолюбию, добросовестности и высокому профессионализму каждого из островичей на своём рабочем месте удалось добиться того, что Островский район – один из лидеров в Псковской области», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

С приветственными словами к собравшимся в зале островичам обратились вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян и депутат регионального парламента Андрей Михайлов.

В разных номинациях почётными грамотами, грамотами и благодарственными письмами администрации района были отмечены:

ветераны труда, военнослужащие и правоохранители,

сотрудники федеральных органов и муниципальных предприятий,

работники социальной сферы, культуры и спорта, представители промышленных предприятий и агропромышленного комплекса,

предприниматели.

За высокие показатели деятельности предприятий и организаций в 2023 году Дмитрий Быстров вручил дипломы и благодарности их руководителям.

«В связи с наступившим Годом семьи, объявленным президентом Владимиром Путиным, была введена отдельная номинация "Крепкая семья – крепкая Россия". Вручая по этому приятному поводу памятные медали, поблагодарил семьи за пример многолетней совместной жизни и особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, за их любовь и заботу», - добавил Дмитрий Быстров.